熊本市の小学校で、「夢」や「好き」に出会える特別な授業が行われました。講師はその分野の専門家、子どもたちの夢を育む授業です。熊本市の力合西小学校で18日、特別な授業が行われました。■画家 松永健志さん「絵は形というよりも色と絵の具の質感なんですよ」 講師は、熊本在住の画家、松永健志さんです。6年生が水彩絵の具で描くのは、6年間の思い出が詰まったランドセル。特別授業で挑戦したのは、通常の水彩画とは違