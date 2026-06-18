■映画『免許返納!?』公開前夜祭イベントに登壇俳優・西野七瀬（32）、河合勇人監督が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。【写真】免許失効!?驚きの発言をした河合勇人監督映画にあわせ、返納したいエピソードを話すことに。河合監督は「免許失効」と書いたフリップをオープンし「30年ぐらい前なんですけど、この仕事を始めたぐらいに免許更新の連絡が何度も来ていたんですけど、