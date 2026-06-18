サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会日本代表のFW浅野拓磨（31＝マジョルカ）が17日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、北中米大会の注目FWたちのプレーを解説した。番組では、フランスのエムバペ、ノルウェーのハーランド、アルゼンチンのメッシと、実力派ストライカー3人の今大会初戦をダイジェストで放送した。セネガル戦に挑んだエムバペは、2点を決めた。後半アディショナル