ボートレース平和島の「第４０回東京スポーツ賞」が１８日、開幕した。高岡竜也（３３＝山口）は、前半５Ｒは３コースから握って３着とすると、後半１１Ｒはインからコン１１の好スタートを踏み込んで逃げ快勝。２走３、１着の好発進を決めた。「足はいいです。前半は伸びが良かったし、バランスを求めた後半もインから伸びていきましたからね。伸びは上位だと思います」と相棒１８号機は早くも好仕上がりだ。今年はすでに自