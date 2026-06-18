米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テキサス州シュガーランド）が１７日（日本時間１８日）に放送され、ケニー・オメガ（４２）が、ＰＰＶ「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ（ＦＤ）」（２８日、米国・カリフォルニア州サンノゼ）で対戦するザック・セイバーＪｒ．（３８）に先制?口撃?だ。１０日の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」でザックが「ケニー・オメガ、お前は今でも最高なのか？」と呼びかけたことから、新日本プロレス