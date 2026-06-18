ボートレース宮島のＧIII「マスターズリーグ第２戦デイリースポーツ杯」は１８日、予選２日目が行われた。堤昇（５６＝静岡）は５Ｒ、４コースから差し旋回で２着をキープ。初日から２、１、２着とまとめ３戦オール２連対。安定した走りで予選後半に臨む。２７号機は２連率３１％と平凡。だが「エンジンがしっかり動いてくれているし、ペラも他の場と似た状態にしてやっている」と調整はできており、「反応も悪くないし、着