猫が「フガフガ」と鼻を鳴らす原因3選 猫が突然「フガフガ」と鼻を鳴らしたら、びっくりしてしまうかもしれません。猫が鼻を鳴らすのには、次のような原因が考えられます。 1.興奮している 遊びに集中しているときなどに、猫の鼻からフガフガと音がすることがあります。特に若い猫では遊びに夢中になるあまり、興奮して呼吸が荒くなってしまうことも。その際にフガフガと鼻を鳴らすことがあるのです。 一時的