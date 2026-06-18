映画『Michael／マイケル』より、主人公マイケル・ジャクソン役を演じた実のおいジャファー・ジャクソン、監督のアントワーン・フークア、そしてプロデューサーのグレアム・キングによる3ショットインタビュー映像が解禁された。さらに、本作が6月26日より、ミュージシャンの西寺郷太と音楽ジャーナリストの高橋芳朗による洋画史上初の取り組みとなる副音声付きで上映されることも決まった。【動画】ジャファー・ジャクソン×ア