今大会初戦でクロアチアに4-2で勝利イングランド代表は現地時間6月17日、北中米ワールドカップ（W杯）グループLの初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2の勝利を収めた。英メディア「HITC」は、ダラスでの好スタートを切ったチームとともに、スタンドのファンが掲げた独特な横断幕に注目。「最も注目を集めた」と報じている。試合は前半に両チームが2点ずつを奪い合う激しい展開となった。イングランド代表はFWハリー・ケインがペ