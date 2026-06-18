第７９回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞を獲得した岡本多緒が１８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで「ＰＥＡＣＥＦＯＲＡＬＬ×難民映画基金ショートフィルム日本最速上映会」にゲストとして出席した。Ｔシャツを通じて平和への願いを世界に届けるチャリティープロジェクト「ＰＥＡＣＥＦＯＲＡＬＬ」を展開するユニクロなどが、昨年「難民映画基金」を創設。映画監督として、チベット系移民の家族をテー