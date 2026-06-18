２０日の東京４Ｒ（芝１４００メートル）でスターリーデー（牝、栗東・茶木太樹厩舎、父インディチャンプ）が今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝を背にデビューする。半姉は２４年の桜花賞、オークスでともに３着のライトバック。最終追い切りに今村聖奈騎手が騎乗し、栗東・芝コースで６ハロン８１秒７―１１秒２と軽快な動きを見せ、「すごくフットワークも軽くていい馬です」と能力を感じ取っている。半姉は２４年の新潟記念