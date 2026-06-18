昨年、重賞に昇格し、レース名がしらさぎＳに変更された。リステッドの米子Ｓ時代を含む阪神で行われた過去５回（２０〜２３、２５年）の傾向から、浮上してくる馬を探ってみたい。まずは岩田望来騎手に注目。【１・０・２・１】で馬券圏内を外したのは２０年のレッドヴェイロン（９着）だけ。２１年のロータスランドは２番人気で１着、２２年のクラヴァシュドールは８番人気で３着、２３年のグレイイングリーンは６番人気で３