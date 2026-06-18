フリーの皆藤愛子アナウンサーが爽やかなワンピース姿が話題を呼んでいる。皆藤アナは１８日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「＃髪はアップでした」とつづると、髪は後ろでまとめ、ストライプ柄で襟付きのワンピースを着用し笑顔を見せるショットを披露した。この投稿にファンからは「髪のアップも涼しげでにあってます」「ストライプの涼しげなワンピースとてもお似合いです」「美しさ満点です」「とても爽やかな