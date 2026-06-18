.ENDRECHERI.が、ニューアルバム『new chapter purple』（8月12日発売）のリリースを記念し、プレミアム個別オンラインイベント『new chapter 5 minutes』を開催することが決定した。【写真】仲良し！笑顔で写真に応じた堂本剛と綾野剛対象となるのは、ファンクラブ限定盤を除く初回盤A、初回盤B、通常盤（初回仕様）に封入されるシリアルナンバー入り応募券。3形態分をセットで応募した人の中から抽選で24人が当選し、.ENDREC