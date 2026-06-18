婚活リアリティーショーに出演した27歳の人気モデルに対し、婚活アドバイザーが「パッと見オンナ」と命名し、喝を入れる場面があった。【映像】27歳モデルが“結婚式”でボディライン際立つ純白ドレス姿 それを見つめる元婚約者たち6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の