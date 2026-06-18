シンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）が、イギリスのR＆Bアーティスト・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」を19日午前0時にリリースすることを発表した。【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）藤井とElmieneの出会いは、藤井がElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっけ。その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。