俳優の森川葵が31歳の誕生日を迎えたことを報告し、13年ぶりに共演した俳優との2ショットを公開した。【映像】森川葵 ベッドでのオフショットや水着姿これまでにもInstagramで、髪色をピンクにしたイメチェンショットや、海で浮輪につかまって泳ぐ姿などを発信している森川。5月15日の更新では、出演映画の告知とともに、黒のドレス姿でベッドの上でくつろぐオフショットを披露し、話題になっていた。13年ぶり共演俳優と笑顔で