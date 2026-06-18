18日の衆議院憲法審査会では、憲法9条に関する討議が行われた。自民党と日本維新の会がまったく違う考え方を示したことに、国民民主党の玉木雄一郎代表は「与党間である程度意見をまとめていただいたうえでやったほうが前に進む」と注文をつけた。【映像】玉木氏の発言に笑いがおきた瞬間（実際の様子）討議ではまず自民党の新藤義孝議員が、自民党の9条改正案を説明。「平和主義の原理を尊重する姿勢の表れ」として今の9条1項