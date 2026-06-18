日本人拉致問題がこう着状態に陥るなか、韓国の有力総合月刊誌「月刊朝鮮」最新号に、13歳で新潟市の海岸から北朝鮮に拉致された横田めぐみさんに関する新たな証言が掲載され、注目を集めている。 誌面には、めぐみさんが入院していたとされる平壌の病院の見取り図や、「両親に手紙を送りたい」と病院関係者に語っていたという証言などが紹介されている。 切手の裏に隠された「来るな」のシグナル北朝鮮帰国事業で日本の家族