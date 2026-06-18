名古屋大学の学園祭で予定していた自衛隊の出展が直前に中止された問題で、大学が自衛隊に直接謝罪しました。 【写真を見る】学園祭の前日に…自衛隊の“出展中止” 混乱を招いたとして名古屋大学の総長が自衛隊に謝罪 ｢学生に非はなく、関係部局のみの判断でガバナンスに課題｣ この問題は、名古屋大学の学園祭「名大祭」で6月13日に予定していた自衛隊の出展が前日に急きょ、中止となったものです。 主催した実行委員会により