【エルサレム＝福島利之】イスラエルは、米国とイランが覚書に署名する直前まで米国から内容を確認できず、交渉の蚊帳の外に置かれた。イスラエルでは「破壊的なイランへの譲歩で国を危険にさらす」（地元メディア）と批判が噴出している。イスラエルの民放テレビ「チャンネル１２」によると、イスラエル政府は米国に覚書の写しを求めたが拒否されたという。合意直前まで見ることができなかったといい、高官は「米国はイスラエ