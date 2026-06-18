武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は午前中を中心に晴れましたね。平島気象予報士気温も上がり、30度を超える真夏日となったところもありました。富山市内では電車の車窓から楽しめるアジサイが見頃を迎えています。富山市の富山港線、蓮町駅の周辺では、線路沿いに紫や青のアジサイが色づき初夏の彩りを感じさせています。およそ1キロメートルの区間に2000株余りが植えられていて、