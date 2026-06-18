18日の参議院外交防衛委員会で、国民民主党の山田吉彦議員が、能登半島に巨大なホースが漂着したことを引き合いに、日本海の監視・警備の問題を取り上げた。【映像】能登半島に漂着した巨大な物体（実際の様子）山田議員は「日本海の守りに手が回っているのかというところが気になっています」としたうえで、画像を見せ、「これ能登半島、志賀町に流れ着いたものです。長さが150メートルほどあり、300トン、高さが2メートル強