歌手AI（44）が18日、都内で行われた、社会活動団体「グローバル・シチズン」が主催するチャリティー音楽イベント「Global Citizen Live：TOKYO」に出演した。同イベントは社会活動の1つで、日本で行われるのは初めてとなる。AIは「ハピネス」「Not So Different」「I Wanna Know」の3曲を力強い歌声で歌唱した。「Not So Different」歌唱前には、「いつも言いたいことはいっぱいあるんですけど、この曲に言いたいことを詰めました