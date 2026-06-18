STU48・中村舞の2nd写真集『STU48 中村舞 2nd写真集（仮）』が8月27日に発売される。あわせて先行カットが公開された。 【写真】STU48・中村舞、自分で髪をバッサリとカット 1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）から、ちょうど2年ぶりとなる2冊目の写真集。撮影は細居幸次郎が担当し、ロケ地には雄大な自然が広がる北海道が選ばれた。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく背中や、スキーウェアから一転してのランジェリ}