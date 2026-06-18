警察によりますと、16日の午後5時頃、山形県天童市久野本三丁目地内の公園で、男子児童と女子児童が見知らぬ男からスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生しました。 【男の特徴】年齢：20歳代から30歳代身長：170センチメートルくらい頭髪：黒髪服装：黒色系の上衣、マスク着用 警察は「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動を心掛け、少しでも不安を感じる出来事があった時は、すぐに警察への通報をお