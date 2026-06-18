今春、広島県警の警察学校に入校した新人警察官たち。2026年は、女性の割合が4割以上と過去最多です。入校して1か月余り仲間とともに奮闘する新人警察官を取材しました。一斉放送とともに警察学校の一日が始まります。警察体操に、グラウンドを何往復もランニング。そのあともトレーニングを重ねます。体力づくりが警察官の基本です。2026年、広島県警の警察学校に入校した143人のうち、女性の割合が4割以上と過去最多