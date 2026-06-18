一昨年、鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の初公判が、18日開かれました。女は「殺意はありませんでした」と述べ、起訴内容を否認しました。 ■リュックで顔を隠し――元保育士の女が初公判 18日、鹿児島地裁――。1人の女が、リュックで顔を隠しながら、建物の中へと入っていきました。殺人未遂