北海道余市町の会社兼住宅で2026年6月18日、外壁の修繕を行っていた作業員の男性が足場から転落する事故が発生しました。余市町黒川町の会社兼住宅で18日午前10時半ごろ「工事中、足場から人が落ちました」と同僚から消防に通報がありました。警察によりますと、外壁の修繕作業をしていた50代から60代とみられる男性がけがをして、意識がある状態で病院に搬送されたということです。消防によりますと、男性は高さ8メートルか