中東情勢の影響を受けた石油製品のナフサなどの供給不安について、北陸3県の企業で「支障がある」と答えた割合が、およそ9割に上ったことが分かりました。プラスチック容器の価格高騰が続き、サービスの停止という苦渋の決断をした企業もあります。八幡グループ・久保圭子代表「すべて20%は確実、メーカーから30%に上げさせてほしいと言われている」県内で22の店舗を展開し、弁当や総菜などを販売する「八幡のすしべん」です。記者