去年、2025年6月に撮影した熊本市のスーパーの映像では、コメの価格が5キロで税込4000円を超えています。この頃は、コメの価格が急騰した「令和の米騒動」と言われました。あれから1年が経ちます。農林水産省がまとめた2025年6月からの全国のスーパーで販売されているコメの平均価格のグラフです。1年前と比べると500円以上値を下げています。政府による備蓄米の放出でいったん下がった後、再び上昇しまし
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