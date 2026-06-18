去年、2025年6月に撮影した熊本市のスーパーの映像では、コメの価格が5キロで税込4000円を超えています。この頃は、コメの価格が急騰した「令和の米騒動」と言われました。あれから1年が経ちます。農林水産省がまとめた2025年6月からの全国のスーパーで販売されているコメの平均価格のグラフです。1年前と比べると500円以上値を下げています。政府による備蓄米の放出でいったん下がった後、再び上昇しまし