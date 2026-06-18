小泉防衛相＝16日、国会小泉進次郎防衛相は7月上旬にトルコを訪問し、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に合わせた関連行事に出席する調整に入った。各国国防相らとの夕食会や防衛産業に関する意見交換会に参加する予定。インド太平洋地域のパートナー国「IP4」を構成する韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの4カ国防衛相会談も検討している。複数の関係者が18日、明らかにした。関係者によると、NATO側から招待があっ