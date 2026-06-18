【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党総務部長は１８日、先進７か国（Ｇ７）首脳らがフランスで開催された首脳会議（サミット）の成果文書で「北朝鮮の完全な非核化」を追求すると表明したことについて、「断固として糾弾し、排撃する」と非難した。与正氏は「核保有は必ず固守しなければならない核心的利益」だと強調。「いか