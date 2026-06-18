大相撲のパリ公演を終えた横綱・大の里（二所ノ関）、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）ら約６０人が１８日、羽田空港に帰国した。到着ロビーに出てきたウクライナ出身の安青錦（安治川）は「今まで味わったことのない公演の熱さが、いい刺激になった。楽しかった」と振り返った。ウクライナから離れ、現在ドイツに住む両親が現地を訪れ、公演２日目を観戦。両親と会うのは昨年夏場所後に東京へ招待して以来、約１年ぶりで「ヴェルサイユ