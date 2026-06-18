オランダを公式訪問中の天皇陛下は、公式行事が始まって2日目、政治の中心地ハーグを訪れ、首相主催の昼食会に出席されました。天皇陛下は現地時間の18日、オランダの政治の中心地ハーグを訪問されています。まず上院を訪れ、上下両院議長と懇談したあと、世界的に有名なマウリッツハウス美術館を訪問されました。この美術館で行われるオランダのイェッテン首相主催の昼食会に出席するためで、陛下はイェッテン首相の出迎えを受け