アスコット競馬場は18日、ロイヤルアスコット3日目の馬場状態を「Good to Firm（良〜やや硬め）」と発表した。【プリンスオブウェールズS】オンブズマンが4馬身差の圧勝！ダリズ、ミニーホークを完封木曜朝まで乾燥した天候が続き、開催期間中も概ね好天が見込まれている。主催者によると、大きな降雨予報はなく、最高気温は土曜日まで26〜28度まで上昇する見通しだという。仮柵が移動また、周回コースでは仮柵が通常位置に