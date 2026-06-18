6月17日に「グランダム・ジャパン2026」3歳シーズンの全日程が終了し、ブレイズエッジ（牝3、船橋・川島正一厩舎）が総合優勝を果たした。【関東オークス】1番人気タマモフリージア伸び切れず…田口「次に期待したい」レース後ジョッキーコメントグランダム・ジャパンは、牝馬競走の振興と牝馬の入厩促進を目的とした世代別牝馬重賞シリーズ。2026年の3歳シーズンは、3月18日の桜花賞（浦和）から6月17日の関東オークス（川崎