メ～テレ（名古屋テレビ） 強い日差しから目を守ろうと、名古屋市の私立高校でサングラスを着用する取り組みが始まっています。 名古屋市千種区の市邨高校。 授業中、生徒たちが真剣に選んでいるのは――。 「メガネ」ではなく「サングラス」です。 通常のサングラスよりも、色が薄いタイプのものです。 市邨高校では制服の一部として、サングラスの導入を検討しています。 眼鏡ブランド「Zoff