「隠れた現代病」とも呼ばれ、なかなか自覚しにくい睡眠時無呼吸症候群。そこで、予兆となる様々な症状と、自分でできる予防アクションを指南。アドバイザー中村真樹日本睡眠学会総合専門医、日本精神神経学会精神科専門医。「青山・表参道睡眠ストレスクリニック」院長として診断、治療に従事。著書に『仕事が冴える「眠活法」：疲れを「リセット」する脳を「活性化」する』（三笠書房）がある。若くても肥満体型や、顎が小さい人