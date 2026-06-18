夏の暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな、モロゾフの夏限定プリンが今年も登場します。九州の人気かき氷をイメージした「白くまプリン」をはじめ、旬のクラウンメロンや完熟マンゴーを使用した贅沢な味わいのプリンがラインアップ。見た目にも涼やかで、ひと口ごとに季節を感じられるスイーツは、自分へのご褒美にも手土産にもおすすめです♡ 九州の夏を味わう白くまプリン 毎年人気を集め