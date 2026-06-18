俳優・舘ひろし（76）、西野七瀬（32）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。【写真】素敵な笑顔！客席から登場した西野七瀬舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘、南条のマネージャー・川奈舞役を西野が演じる。『帰ってきた あぶない刑事』（2024年）以来の共演となった。今後も2人のコンビが見たいというファンの声が届けられ