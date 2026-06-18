上野キャスターサッカーのFIFAワールドカップ2026についてです。アメリカの「ダラス・スタジアム」で行われた、日本代表対オランダの試合。日本代表は、2度リードされながらも、そのたびに追いつき、強豪を相手に引き分けで貴重な勝ち点1を手にしました。中久木さんはこの試合を現地で取材しました。劇的な試合でしたが、現地の熱気はどうでしたか？中久木キャスターまずダラススタジアムの大きさ。