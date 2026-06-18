FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表の菅原由勢選手が日本時間18日、練習後に取材に応じました。グループステージ第2戦となるチュニジア戦は日本時間21日。この日の練習では「できる限りのチュニジア戦に向けての確認をした」と話ます。前日はオフで、「とにかくリラックスして、チームメイトといろんな時間を過ごしたというか、コミュニケーションもしっかりとれたし、すごくいいオフが過ごせたと思います」と笑