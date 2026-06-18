歌手・森高千里のスタッフ公式Xが18日に更新され、ファンへの「お願い」が掲載された。【画像】森高千里スタッフから「「コンサート観覧におけるマナーご協力のお願い」（全文）「コンサート観覧におけるマナーご協力のお願い」と題し、書面を示すとともに、「ご来場いただきましたお客様全員がライブを楽しんでいただけるよう、皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。具体的には「コンサート会場での他