岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は18日、3日目が終了した。大舞台での活躍が目立つ取鳥雄吾（31＝岡山・107期）。3日目一次予選2の9Rでは突っ張り先行の町田太我に対し、番手で大きく車間を空けて援護。町田を3着に残し、ゴール前で差して連勝を決めた。「町田君は掛かっていたので、変に走るより車間を切った。町田君、岩津（裕介）さんのおかげ」とラインへの感謝を伝えた。一転して4日目12R白虎賞は犬伏湧