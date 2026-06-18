藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第2局は18日、栃木県日光市の日光金谷ホテルで対局場検分と前夜祭を行った。藤井の先勝で迎え、先手はタイトル初挑戦の服部。勝率上、有利な先手番で1勝を返したい意欲の表れだろうか。服部は前夜祭のあいさつで、「第1局は藤井棋聖に持ち味を発揮されてしまい、ほとんど完敗だった。第2局こそは食らいついていって、魂の将棋を指せればいい