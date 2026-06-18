韓国放送局・ＭＢＣの気象キャスターだった故オ・ヨアンナさん（当時２８歳）が２０２４年９月、職場内のいじめを苦に急死した疑いに関する損害賠償訴訟に、重要証人として選ばれた気象キャスター２人が出廷しないことが判明したと１８日、現地メディアのＳＢＳ芸能ニュースなどが報じた。記事によるとこの日午後、ソウル中央地方裁判所ではヨアンナさんへの職場内いじめの加害者とされる気象キャスターに対する訴訟の第６回弁