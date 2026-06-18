神奈川・川崎市で8年間放置された遊覧船。急ピッチで撤去作業が続く中、別れを告げに来る人も。解体作業2日目、18日の現場では、問題の船の中央にあった高いマストは撤去され、重機による解体が進められていました。近くに職場があるという男性が様子を見に来ていました。様子を見に来た人からは「月日がたつにつれて段々傾いてきて、何年たってもそのままなので」「ずっと放置されていたので、段々沈んでいるなと、日々行き来して