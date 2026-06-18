ポケットモンスターの公式X（旧Twitter）は6月18日、投稿を更新。意味深な予告投稿をしました。【投稿】ポケモン公式が意味深な予告「2026.6.18 22:00 Coming Soon...」同アカウントは「きりゅりりゅりしぃぃ！」とつづり、続けて「2026.6.18 22:00 Coming Soon...」と投稿しました。何かの発表を予告しているのでしょうか。この意味深な内容に、コメントでは「遂に発表か！」「レックウザきたー」「レックウザの鳴き声?チャンピオ