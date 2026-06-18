イスラエルの対イラン強硬姿勢は、通常、核開発問題や地域安全保障上の脅威によって説明される。実際、それらこそがイスラエルの政策を規定する中核的要因である。しかし、その背景には見落とされがちな構造的変化が存在する。それがエネルギー安全保障の向上である。【写真】「さすが雅子さま」皇后さまのオランダ訪問ファッション…色選びが話題イスラエルは長年、エネルギー資源に乏しい典型的な輸入依存国だった。石油や天然ガ